Bolsa volta a acentuar alta, mirando os 117 mil pontos; dólar segue acima de R$ 5,45

Após janeiro ter interrompido sequência de dois meses de fortes ganhos para o Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, inicia fevereiro em tom positivo, com a expectativa de que vitória governista nas eleições de hoje para as presidências da Câmara e do Senado destravará a agenda de reformas.

Assim, com a contribuição de dia positivo no exterior, e do pouco efeito da greve de caminhoneiros convocada para esta segunda-feira, o Ibovespa subia 1,56%, a 116.861,59 pontos, às 13h25, enquanto o dólar à vista cedia 0,23%, a R$ 5,4620. A taxa Ptax desta segunda-feira fechou cotada a R$ 5,4608, com queda de 0,28% em relação ao fechamento de sexta-feira, a R$ 5,4759.

Na B3, os investidores passam a acompanhar também a temporada de balanços do quarto trimestre no Brasil, com a divulgação dos números do Itaú, após o fechamento desta segunda (Itaú PN +2,54% na sessão).

O mercado de juros começa a tarde numa postura mais conservadora, com as taxas de curto prazo, que mais cedo rondavam a estabilidade, agora em viés de alta, enquanto as longas abandonaram a queda e estão perto dos ajustes anteriores. Nas mesas de operação, a piora é atribuída a ajustes antes da eleição na Câmara e no Senado, com efeitos potencializados pelo fraco volume.

No noticiário da última hora, em carta aberta aos candidatos na Câmara e no Senado, o presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, pede que os novos líderes coloquem imediatamente em pauta as reformas constitucionais, com destaque para a tributária, a fim de aumentar a competitividade da indústria brasileira.

O Ministério da Infraestrutura e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informam que, entre 12h e 13h desta segunda-feira, houve uma tentativa de bloqueio total do quilômetro 190 da BR-060/GO, na altura de Guapó. Manifestantes atearam fogo em pneus. Após ação de equipes da PRF com auxílio do Corpo de Bombeiros, o material foi completamente removido e o fluxo nos dois sentidos está liberado.

Todas as outras rodovias federais, concedidas ou sob gestão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), encontram-se com livre fluxo de veículos, até o momento, não havendo nenhum ponto de retenção total ou parcial.

A proposta do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de fornecer pagamentos adicionais de US$ 1,4 mil a cidadãos americanos, uma das medidas contidas no pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão, é alvo de debate até mesmo dentro da Casa Branca, de acordo com relato da Bloomberg.

Pelo menos dois dos principais conselheiros econômicos do democrata, Heather Boushey e David Kamin, expressaram reservas em particular sobre o valor dos cheques e em que nível eles começariam a ser eliminados para pessoas de renda mais alta, de acordo com três pessoas familiarizadas com as discussões internas.

Dez senadores republicanos divulgaram há pouco um comunicado que detalha o pacote de estímulos fiscais que será apresentado ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em reunião nesta segunda-feira. O custo total do projeto do grupo é de US$ 618 bilhões, menor que o pacote de US$ 1,9 trilhão que o governo quer aprovar no Legislativo americano. Em carta a Biden, os senadores afirmaram "reconhecer os apelos do presidente à unidade" e "querer trabalhar de boa fé com a Casa Branca para atender aos desafios de saúde, econômicos e sociais da crise".