Ibovespa chega aos 128 mil pontos após alta de 1,2% no PIB do 1º trimestre

No embalo do resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, que teve alta de 1,2%, o Ibovespa tenta se manter acima dos 128 mil pontos nesta terça-feira, 1.º, já tendo atingido uma nova marca recorde. Com o desempenho da atividade econômica acima do previsto, o mercado começa a revisar, ainda mais para cima, a expectativa de recuperação da economia em 2021 e, em consequência, a pontuação do índice de referência da B3, possivelmente a 150 mil pontos no fim do ano. Em queda, o dólar é cotado na casa de R$ 5,16, depois de chegar à mínima de R$ 5,1470.

Às 13h57, o Ibovespa subia 1,51%, a 128.127,28 pontos, enquanto a moeda americana à vista era negociada em baixa de 1,19%, a R$ 5,1629.

A XP, por exemplo, manteve sua projeção de 145 mil pontos para o Ibovespa no fim de 2021, com destaque para alta que deve ser impulsionada pelo forte aumento nas expectativas de lucros das empresas do índice.

A leitura sobre o PIB do primeiro trimestre alimenta a percepção de que a economia brasileira resistiu melhor do que se antecipava ao agravamento da pandemia no período. A Bolsa brasileira também acompanha o tom positivo dos índices acionários em Nova York.

A surpresa positiva do PIB mostra que o Brasil pode crescer mesmo sem estímulo fiscal, afirmou a economista-chefe do Credit Suisse no Brasil, Solange Srour. Com auxílio de crescimento mais forte e inflação mais alta, há melhora dos indicadores fiscais, mas os gastos obrigatórios estão com a mesma estrutura, acrescenta a economista, destacando a necessidade de continuar avançando com as reformas, principalmente a administrativa.

As medidas restritivas de combate à covid-19 foram menos rigorosas no primeiro trimestre deste ano do que no ano passado, mas a pandemia ainda atrapalha setores como o segmento de serviços presenciais, lembrou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "Acho que a gente está ainda num período incerto. Claro que estão vindo as vacinas. Então, para analisar como será o ano de 2021 em relação à atividade econômica, ainda é muito cedo", disse.