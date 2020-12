Bolsa diminui os ganhos e dólar vai a R$ 5,24 com queda em Nova York e alerta sobre dívida

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, que havia engatado alta firme mais cedo, tocando os 112 mil pontos, arrefeceu o ritmo e segue com alta comedida nesta quarta-feira, 2, em um cenário no qual o mercado acionário de Nova York apresenta desempenho fraco, e em meio a alertas da agência de classificação de risco S&P Global Ratings e votação no Tribunal de Contas da União (TCU). No câmbio, o dólar sobe a R$ 5,24.

A S&P reduziu a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 3,5% para 3,2% e alertou que, com a relação dívida bruta/PIB acima de 90%, estender o auxílio emergencial será muito negativo para os ativos brasileiros. Por outro lado, afirma que a economia do País foi melhor do que anteciparam, mas que a retirada de auxílio vai pesar.

Ainda nesta sexta, o Tribunal de Contas da União (TCU) votou para que créditos extraordinários contra covid-19 possam ser executados até 31 de dezembro do ano que vem. O ministro Bruno Dantas afirmou que as ações de combate à covid e a consequente crise econômica serão necessárias até o fim de 2021. O plenário do TCU aprovou propostas para execução de gastos de 2020 até 31 de dezembro de 2021.

Nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Nova York, Williams disse que os dados recentes indicam lentidão na recuperação e que a evolução da economia no ano que vem dependerá de quando a vacina contra o coronavírus estará amplamente disponível. "Ainda estamos em recessão profunda", ressaltou.

Por lá, a autoridade monetária divulga ainda o parecer do Livro Bege, sumário das condições econômicas nos EUA que serve de base para as reuniões de política monetária do Fed. Na ata, os empresários do país acreditam que a expansão econômica na maioria dos distritos é moderada ou modesta.

Às 16h22, o Ibovespa subia 0,16%, aos 111.580,81 pontos. Em Nova York, Dow Jones caía 0,13%, o S&P 500, 0,06% e o Nasdaq, 0,27%. No mercado de câmbio, o dólar à vista subia 0,29%, a R$ 5,2479.