Bolsa cai a 118 mil pontos, e dólar tem baixa com fluxo

O dólar e a Bolsa tiveram comportamentos distintos nesta segunda-feira, 3. Enquanto a moeda americana testou mínimas, a R$ 5,37, com perspectiva de fluxo externo e enfraquecimento da moeda no mercado internacional, o Ibovespa devolveu os ganhos e passou a cair, perdendo a linha dos 118 mil pontos, em meio à cautela com Vale e Petrobrás.

Às 14h, o principal índice da B3 estava a 118.753,19 pontos (-0,12%), e a moeda americana estava cotada a R$ 5,40 (-0,02%).

Leia Também ‘Boom’ do minério impulsiona receita de empresas e destrava investimentos

O Credit Default Swap (CDS) de 5 anos do Brasil, termômetro do risco-país, opera em alta no começo desta tarde, a 193 pontos, de 191,38 pontos do fechamento da sexta-feira, de acordo com cotações da IHS Markit. O clima de maior cautela, com a agenda no exterior antes do discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e os eventos da semana ajuda a pressionar o CDS e ativos de risco nos emergentes.

Para os estrategistas em Nova York do Deutsche Bank, Powell deve reforçar nesta segunda a mensagem de que ainda é prematuro começar a falar da retirada de estímulos monetários, porque o repique da inflação é temporário e a economia segue precisando de apoio.

Entre os destaques em Brasília na última hora, a comissão mista da reforma tributária marcou reunião para apresentação de relatório para esta terça-feira, 4. No noticiário corporativo, acionistas minoritários da Vale conseguiram eleger todos os quatro nomes indicados para o conselho de administração da companhia para o período 2021-2023. As outras oito vagas foram preenchidas por nomes indicados pela companhia.

Um dos destaques é a escolha para o conselho do ex-presidente da Petrobrás Roberto Castello Branco, que deixou a estatal recentemente por pressão política do presidente Jair Bolsonaro. Na B3, a ação da mineradora cedia 0,43%.