Bolsa abre em queda e dólar se mantém próximo de R$ 5,35

O dólar, que abriu as negociações desta sexta-feira, 3, em alta, de cerca de 0,5%, cotado a R$ 5,37, se estabilizou, ao longo da manhã, em R$ 5,35, o que representa um aumento de 0,15% na comparação com o fechamento do dia anterior. Na última quinta-feira, 2, fechou o pregão cotada a R$ 5,34. A moeda americana vem oscilando entre R$ 5,30 e R$ 5,50, aproximadamente, e, nos últimos dias, tem se estabilizado na casa de R$ 5,30.

Já a Bolsa de Valores de Sâo Paulo, a B3, iniciou o dia em queda, de cerca de 0,3%, recuando aos 95 mil pontos.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado próximo de R$ 5,50.

Mercados internacionais

As Bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em alta generalizada pelo segundo pregão seguido nesta sexta-feira, 3, à medida que indicadores positivos da China e dos Estados Unidos reforçaram esperanças de que a economia global se recupere do choque do coronavírus em ritmo mais rápido do que se previa inicialmente. As Bolsas europeias abriram em alta nesta sexta-feira, mas logo perderam força e passaram a oscilar, repercutindo indicadores positivos da China e dos EUA e, ao mesmo tempo, monitorando o forte avanço do coronavírus em vários Estados americanos.