Dólar volta a se aproximar de R$ 5,30 e Bolsa abre em alta, aos 103 mil pontos

O dólar iniciou as negociações desta segunda-feira, 3, em alta, de cerca de 0,3%, cotado a R$ 5,23, em meio a uma manhã instável nos mercados internacionais, mas, logo depois, passou a ter uma variação entre (-0,1%) e 0,1%, se mantendo a R$ 5,21. Ao longo da manhã, passou a sofrer uma escalada e, às 10h20, era cotado a R$ 5,29. A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, abriu em alta, de cerca de 0,7%, aos 103 mil pontos.

A valorização da moeda dos Estados Unidos está próxima de 30% para o ano de 2020. O patamar atual, porém, não é o mais alto em termos nominais, quando não se desconta a inflação. Em 14 de maio, o recorde foi atingido: R$ 5,9718. Depois disso, a cotação chegou a ficar abaixo de R$ 4,90, mas vem se estabilizando, nos últimos dias, perto de R$ 5,15.

Mercados internacionais

As Bolsas da Ásia fecharam, na maioria dos índices, com ganhos, nesta segunda-feira, 3, com ações relacionadas ao setor de tecnologia tendo bom desempenho em algumas praças importantes, como as chinesas e a japonesa. Além disso, um indicador positivo da indústria da China apoiou o humor dos investidores.

As Bolsas europeias abriram sem sinal único, nesta segunda-feira, com Frankfurt liderando ganhos, mas com várias praças no vermelho. Às 4h18 no horário de Brasília, a Bolsa de Londres caía 0,30%, Frankfurt subia 0,59% e Paris tinha alta de 0,05%. Milão caía 0,19%, Madri cedia 0,56% e Lisboa recuava 0,47%.