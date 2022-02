Bolsa resiste à PEC Kamikaze e retoma os 112 mil pontos

O relatório sobre o mercado de trabalho americano em janeiro, divulgado pela manhã desta sexta-feira, 4, é o contrapeso à boa aceitação dos números trimestrais da Amazon, após o tombo do dia anterior nas bolsas de Nova York. Assim, Nasdaq e S&P 500 têm leve recuperação neste começo de tarde, enquanto o Dow Jones segue no negativo, ainda que moderadamente.

Aqui, após o salto da semana passada, que colocou os ganhos do Ibovespa praticamente a 7% em janeiro, o sinal agora é de acomodação - na semana, o Ibovespa sobe apenas 0,13% e, neste começo de fevereiro, acumula perda de 0,08%.

Às 14h03, o principal índice da B3 buscava zerar as perdas do dia, passando a subir 0,35%, a 112.084,17 pontos, na máxima do dia, enquanto o dólar à vista ainda avançava 0,78%, a R$ 5,3368. A taxa Ptax fechou cotada em R$ 5,3284, alta de 0,49% em relação à sessão anterior, quando encerrou a R$ 5,3025.

Nos Estados Unidos, a geração de vagas de trabalho no mês passado, bem acima do esperado, e a evolução da renda salarial tendem a reforçar o viés contracionista da política monetária americana, contribuindo para a cautela nesta véspera de fim de semana. "O quadro geral para o Federal Reserve não muda: o mercado de trabalho está apertado e as pressões salariais seguem altas", afirma o Commerzbank.

Pouco depois das 13h, a moeda americana acelerou os ganhos e renovou máxima do dia, a R$ 5,3508. Além do fortalecimento do dólar no exterior e da alta das taxas dos Treasuries, após o resultado forte do relatório de emprego nos EUA dar força a apostas em postura mais agressiva do Federal Reserve, pesa sobre o mercado o aumento da percepção de risco fiscal doméstico.

No exterior, o petróleo dá continuidade à forte recuperação, em alta superior a 2,5% na sessão, com o Brent na casa de US$ 93 por barril, descolando Petrobras (ON +2,44%, PN +3,34%) do dia majoritariamente negativo na B3, e inclinado o Ibovespa a uma reação moderada. Na ponta do índice, destaque também para Cielo (+6,39%) e PetroRio (+6,24%), logo à frente de Petrobras PN.

Com petróleo buscando novas alturas, o mercado segue atento aos desdobramentos em torno da PEC dos Combustíveis. O senador Carlos Fávaro (PSD-MT) apresentou uma nova proposta de PEC, que permite reduzir impostos sobre combustíveis em 2022 e 2023, sem compensação fiscal. O texto, mais amplo que o do deputado Christino Áureo (PP-RJ), inclui o pagamento de um auxílio-diesel mensal de R$ 1.200 a caminhoneiros autônomos por até dois anos, subsídios ao transporte público e aumento da cobertura do vale-gás a famílias de baixa renda. O impacto fiscal seria superior a R$ 100 bilhões, de acordo com projeções iniciais da equipe econômica.

A segunda proposta de PEC sobre combustíveis caiu como uma bomba no Ministério da Economia. Nos bastidores da pasta, o texto apresentado pelo senador Carlos Fávaro ganhou o apelido de “PEC Kamikaze”, em uma referência aos pilotos japoneses que usavam seus aviões como bomba na segunda guerra mundial.