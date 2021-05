Bolsa cai 1,2% e dólar sobe a R$ 5,43 com CPI da Covid e reforma tributária

A Bolsa brasileira (B3) renova mínimas, aos 117 mil pontos nesta terça-feira, 4, dia em que o mercado monitora o andamento da reforma tributária e também da a CPI da Covid, que começou a coletar depoimentos hoje. No câmbio, o dólar opera instável, em leve alta, após ser beneficiado mais cedo por declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Nesta tarde, começou a leitura do relatório sobre a reforma tributária pelo relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), na sessão da comissão mista que debate o tema, que começou com 20 minutos de atraso. Aguinaldo afirmou que objetivo é "fazer mudança estrutural no sistema tributário brasileiro".

Fundamental para destravar o setor privado, segundo dizem especialistas, a reforma tributária transformou-se em uma "cortina de fumaça", na opinião do economista João Leal, da Rio Bravo Investimentos. O resgate dessa agenda pelo governo é uma "cortina de fumaça para tirar o foco da CPI da Pandemia e tem chance praticamente nula de avançar neste ano", na avaliação do economista. “É uma confusão extremamente grande. Ninguém sabe para onde essa reforma vai”, diz Leal.

Do noticiário sobre a pandemia, mais um País decidiu impor restrições ao Brasil. A Polônia anunciou a obrigatoriedade de quarentena para viajantes que chegarem no país vindos do Brasil e também da Índia e África do Sul. Nesta terça-feira, a Índia ultrapassou a marca de 20 milhões de casos de covid-19, apontam dados da Universidade Johns Hopkins. O país relatou 357.229 novas contaminações nas últimas 24 horas, enquanto o número de mortes aumentou em 3.449.

Às 16h34, o Ibovespa recuava 1,18% aos 117.799,82 pontos. As ações do Bradesco estão entre as maiores quedas do setor bancário nesta tarde, enquanto analistas esperam a divulgação dos resultados da instituição após o fechamento do mercado. Os papéis do concorrente Itaú, que reportou seus números do período na noite de ontem, são os que mais recuam hoje, em queda de 4,19%. Bradesco PN cedia 2,73%.

Na CPI da Covid, quem depõe hoje é o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Nos bastidores, a preocupação é que o inquérito provoque desgaste maior na imagem do governo, que tenta se blindar. Mais cedo, o ministro Paulo Guedes, que é cogitado para ser ouvido na CPI, afirmou que Mandetta recebeu R$ 5 bilhões do governo para combater as primeiras semanas de pandemia no Brasil.

Câmbio

No horário acima, o dólar subia R$ 5,4325, alta de 0,21%. No exterior, a moeda também avança, mas mais moderada do que o observado hoje de manhã. Ante o peso mexicano, subia 0,21%. Ante o rand sul-africano, tinha alta de 0,37%. O Dollar Index (DXY), que mede a força da moeda ante outras divisas como euro e libra, avançava 0,29%

Por aqui, a moeda americana chegou a ser beneficiada pelas falas de Paulo Guedes. "Acho que o dólar vai cair mais na frente", disse o ministro comentando sobre a elevação dos preços das commodities no mercado internacional. Ele também disse que superávit comercial do Brasil está "muito forte", o que deve influenciar na cotação da moeda.