Bolsa vai aos 130 mil pontos, em nova marca histórica

A Bolsa de Valores chegou aos 130 mil pontos pela primeira vez na sessão desta sexta-feira, 4, após feriado de Corpus Christi, de carona na melhora em Nova York, que renovava máximas da sessão, com destaque para o S&P 500, perto de renovar recorde

O Ibovespa foi aos 130.137,29 pontos e, às 15h51, seguia em alta de 0,34%, a 130.043,08 pontos. O giro financeiro é de R$ 29,3 bilhões, projetado a R$ 35,3 bilhões para o fechamento. Já o dólar à vista estava nas mínimas do dia, agora na casa de R$ 5,04.

Apesar do vaivém da manhã, um novo fechamento em alta do Ibovespa, que se for confirmado será o sétimo consecutivo, não é descartado. O momento de captações de empresas brasileiras é positivo e o dado mais recente da B3 mostra fluxo positivo de estrangeiros para a Bolsa brasileira. Nesse contexto, as revisões em alta para o Ibovespa em 2021 estão aumentando, conduzidas principalmente por commodities e pelo setor financeiro, segundo avalia o Bank of America (BofA), em relatório.

O banco cita um indicador próprio, o Brasil Earnings Revisions Ratio (ERR), que compara as revisões em alta com as de baixa, que ficou acima de 1, indicando mais elevações, pelo 11º mês consecutivo em maio. O BofA também destaca que os fluxos para fundos de ações locais têm sido pequenos, mas constantes. Nos fundos de emergentes, é a 5ª semana consecutiva de entrada, mas com volumes menores do que no quarto e no primeiro trimestres.

Além disso, o desempenho da Bolsa conta com uma boa contribuição das ações do setor bancário, ainda sob a euforia de um desempenho acima do esperado do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no primeiro trimestre. Para Adolfo Sachsida, secretário de Política Econômica da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, é "questão de tempo" até que as projeções para PIB de 2021 cheguem à casa dos 5%.