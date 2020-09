Após abrir em leve alta, dólar passa a cair e perde patamar de R$ 5,30

O dólar, que abriu as negociações desta sexta-feira, 4, de maneira estável, com leve valorização, cotado a R$ 5,30, enquanto os mercados internacionais têm dia de instabilidade, passou a cair, se alinhando à tendência de baixa ante outras moedas emergentes e ligadas a commodities. Os investidores ajustam posições de forma moderada, em meio à espera do relatório de empregos dos Estados Unidos e tende a dar o rumo aos negócios nesta sexta-feira.

A valorização da moeda americana acumula variação superior a 30% neste ano. Em janeiro, nos primeiros pregões, a cotação estava perto de R$ 4. O patamar atual, porém, não é o mais alto em termos nominais, quando não se desconta a inflação. Em 14 de maio, o recorde foi atingido: R$ 5,9718. Após isso, a divisa chegou a ficar abaixo de R$ 4,90, mas, nas últimas semanas, vem variando entre R$ 5,30 e R$ 5,50.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado perto de R$ 5,80.