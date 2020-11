Bolsa avança quase 2% e dólar fica a R$ 5,65 com chance de Biden ganhar a eleição dos EUA

A possibilidade cada vez mais real da vitória de Joe Biden na eleição presidencial dos Estados Unidos alimenta o apetite por riscos do mercado nesta quarta-feira, 4, com os investidores ainda mais interessados pelos ativos de risco. Nesse cenário, o dólar à vista fechou com queda de 1,88%, a R$ 5,6538 - a maior baixa desde agosto, enquanto a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou com alta de 1,97%, aos 97.866,81 pontos, depois de subir mais de 2% no pregão.

"Achamos que Joe Biden sairá vencedor", afirmaram os analistas do TD Bank. Caso ganhe, Biden terá um difícil caminho pela frente, pois terá que lidar com um Congresso dividido, o que dificulta a rápida aprovação de um pacote trilionário de estímulos. Além disso, os analistas não descartam a possibilidade de o resultado nas urnas ser judicialmente contestado por Donald Trump, o que pode causar forte volatilidade nos mercados nos próximos dias e arrastar interminavelmente o anúncio do novo presidente americano.

Hoje, o gerente da campanha de Donald Trump à reeleição, Bill Stepien, afirmou que pedirá a recontagem dos votos no Wisconsin, um dos estados importantes para a vitória no Colégio Eleitoral. Por volta das 16h desta quarta, o órgão eleitoral do Wisconsin informou que Biden derrotou Trump no Estado por uma margem de 20,6 mil votos. Agora, a atenção se volta para o Estado de Michigan, que também pode dar mais uma importante vitória para o democrata.

Nesse cenário, as bolsas de Nova York voltaram a fechar em alta, apesar da preocupação com a contestação dos resultados por Trump ajudar a segurar os ganhos no final do pregão. Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq subiram 1,34%, 2,20% e 3,85% cada. No petróleo, o WTI e Brent fecharam com forte ganho de 3,96% e 3,83%.

O clima mais favorável aos riscos também levou o Credit Default Swap (CDS) de cinco anos do Brasil, termômetro do risco-País, a cair para 204,5 pontos, de 212 do fechamento de ontem, de acordo com cotações da IHS Markit. É o menor valor desde 17 de setembro, quando as taxas terminaram em 199 pontos. No fim daquele mês, bateram a 255 pontos.

Com isso, o real foi nesta quarta a moeda com melhor desempenho hoje em uma cesta de 34 divisas mais líquidas, com o dólar operando na casa dos R$ 5,66. Na mínima, caiu a R$ 5,6453 no mercado à vista, baixa de 2,03%. Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado acima de R$ 6. No ano, ela acumula valorização de mais de 40%.

Por aqui, o avanço da agenda legislativa hoje em Brasília ajuda os ativos brasileiros a ter melhor desempenho que o exterior, ressalta um gestor, citando a aprovação no Senado da autonomia do Banco Central e a votação no Congresso dos vetos presidenciais. Ainda hoje, o Congresso derrubou o veto presidencial de desoneração à folha, visto como essencial para apoiar a manutenção dos empregos no pós-pandemia.

Ainda no noticiário doméstico, o Banco Central informou que o País fechou outubro com fluxo cambial negativo de US$ 1,311 bilhão. No canal financeiro, houve saída líquida de US$ 560 milhões.