Dólar abre em alta e se aproxima do patamar de R$ 5,30

O dólar iniciou as negociações desta terça-feira, 5, em alta, de cerca de 0,4%, cotado a R$ 5,28, se aproximando do patamar de R$ 5,30, em meio a um tom de cautela nos mercados internacionais, por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19, em várias partes do mundo.

A valorização da moeda dos Estados Unidos nos últimos 12 meses é de cerca de 30%. Para se ter uma ideia, há aproximadamente um ano, nas primeiras cotações de janeiro de 2020, antes do início da pandemia, a cotação girava em torno de R$ 4. O patamar atual, porém, está longe de ser o maior em termos nominais, quando não se desconta a inflação. O recorde foi atingido em 14 de maio do ano passado: R$ 5,9718.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado perto de R$ 5,55.