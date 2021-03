Bolsa fecha em alta de 2,2% com ajuda do mercado de Nova York; dólar vai a R$ 5,68

Com ventos mais positivos vindos dos índices de Nova York, a Bolsa brasileira seguiu sua trajetória de alta nesta sexta-feira, 5, e fechou com alta de 2,23%, aos 115.202,23 pontos, o que não ocorrida desde fevereiro passado. No câmbio, o dólar fechou em alta de 0,45%, a R$ 5,6835.

Em um pregão volátil, as bolsas de Nova York inverteram o sinal nesta tarde e voltaram a operar em alta, apoiadas nos papéis das grandes empresas de tecnologia e nas ações de companhias aéreas. Ao mesmo tempo, os títulos do Tesouro americano com vencimento mais longo, de dez anos, passavam a cair.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de St. Louis, James Bullard, afirmou que o juro do título com vencimento de dez anos está apenas retornando ao nível consistente com os seis meses anteriores à pandemia da covid-19. Na avaliação dele, os retornos estão ainda "em nível muito baixo".

O prgão favorável no Brasil acontece apesar do aumento da contaminação e mortes por covid-19 no Brasil. No noticiário, há instantes, o vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Marco Krieger, afirmou que a pandemia de covid-19 no Brasil deve alcançar patamares dramáticos nas próximas semanas, se nada for feito para deter a circulação do vírus.

Já o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informou hoje que o programa Covax já distribuiu mais de 20 milhões de doses de coronavírus para 20 países, mas afirmou que o ritmo de imunização ainda ocorre de forma mais lenta do que a ideal.

Ainda nesta última hora, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, fez afirmações contra o governo da Venezuela em evento nesta tarde. "Queremos chacoalhar o narcosistema da Venezuela com os EUA e Canadá", afirmou. Segundo o ministro, o regime do presidente Nicolás Maduro é "criminoso" e continua no poder com ajuda de terrorismo e do crime organizado.

Às 17h32, o Ibovespa subia 2,24%, 115.325,06 pontos. Em NY, principal fundo de ações brasileiras, ganhava 2,23%. Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq fecharam com ganhos de 1,85%, 1,95% e 1,55%.