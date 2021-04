Dólar abre em queda, mas segue cotado acima de R$ 5,65

O dólar iniciou as negociações desta segunda-feira, 5, em queda, chegando à cotação mínima do dia, R$ 5,66, em recuo de cerca de 0,9%. A moeda americana, mesmo com o recuo desta segunda, segue com valorização de quase 10% neste ano. A variação é ainda maior quando comparada às cotações de janeiro de 2020, pré-pandemia: mais de 35%.

A moeda dos Estados Unidos tende a ficar volátil na sessão. No Brasil, o impasse sobre o Orçamento de 2021 fica no radar, diante da indefinição sobre o que será feito com as pedaladas incluídas na proposta e que ameaçam o teto de gastos. Para driblar a pressão do Congresso sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes, não se descarta a possibilidade de o governo decretar calamidade pública, de novo, diante da pandemia fora de controle a fim de evitar a possibilidade de abertura de processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, caso sancione o Orçamento sem vetos. A inflação alta tende a continuar pesando também nos ajustes dos ativos locais.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado perto de R$ 5,95.