Bolsa fecha com alta de 2,1% e dólar cai a R$ 5,56 com aumento do otimismo nos EUA

Ventos externos favoráveis e um ambiente com menor tensão política ajudaram a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, a fechar com ganho de 2,21%, aos 96.089,19 pontos nesta segunda-feira, 5. O cenário favorável também fez com que o dólar encerrasse em queda de 1,82%, a R$ 5,5673. Perspectivas de estímulos fiscais nos Estados Unidos e a possível alta do presidente americano Donald Trump do hospital após o diganóstico de coronavírus deram fôlego aos ativos.

No noticiário, a vice-chefe de gabinete da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, Drew Hammill afirmou no Twitter que ela e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, conversaram hoje por "aproximadamente uma hora" por telefone. O contato é feito em meio às negociações entre lideranças da oposição democrata e do governo por um novo pacote de estímulos fiscais.

Os contratos futuros de petróleo aceleraram alta nesta tarde. O WTI para novembro fechou em alta de 5,86%, a US$ 39,22 o barril, enquanto o Brent para dezembro teve ganho de 5,14%, a US$ 41,29 o barril. O movimento é sustentado pela tendência de apetite por risco nos mercados globais, após melhora do quadro de saúde do presidente americano, Donald Trump. Pelo Twitter, ele informou que pode ter alta do hospital já esta noite, após testar positivo para o coronavírus.

A informação favoreceu também o mercado acionário de Nova York. Hoje, o Dow Jones encerrou com ganho de 1,68% enquanto o S&P 500 teve alta de 1,80% e o Nasdaq encerrou com forte valorização de 2,32%.

Aqui no Brasil, um dos articuladores do movimento para manter o teto de gastos com medida de ajuste fiscal, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) defendeu o corte de subsídios ineficientes, a eliminação salários acima do teto remuneratório no serviço público e alíquotas de Imposto de Renda maiores para quem ganha salários de R$ 50 mil, R$ 70 mil, R$ 100 mil.