Mercado: Leilão de aeroportos tem efeito positivo, mas cautela com Orçamento limita ganhos

O dólar ainda dá continuidade a importante ajuste de baixa, em meio à percepção positiva sobre o apetite de investidores pelo País no leilão de aeroportos e ingresso de recursos estrangeiros, além do recuo dos rendimentos da T-note de 10 anos nos Estados Unidos. Na mínima, caiu abaixo de R$ 5,55.

As incertezas com o Orçamento e a tragédia da pandemia de covid-19, contudo, continuam no radar. Tanto é que a moeda desacelerou um pouco a queda no começo da tarde, a R$ 5,58, enquanto os investidores também aguardam a ata do Federal Reserve.

Na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, o leilão de aeroportos, que abre a semana de infraestrutura, ajudou na primeira etapa da sessão, junto com leve ganho das Bolsas de Nova York. Mas, à medida que os índices americanos perdem força, o Ibovespa volta ao zero a zero.

As atenções também se voltam a possíveis sinais do banco central americano sobre inflação, recuperação econômica e vacinação nos EUA. Já nos juros futuros, a liquidez é reduzida e os contratos indicam alta, pelo desconforto com a falta de um desfecho para o Orçamento.

Relatório inicial do TCU sobre o texto, obtido pelo Estadão/Broadcast, eleva a pressão ao pedir uma série de informações ao Ministério da Economia e à Casa Civil para sua análise. É nela que o governo pretende basear sua decisão para sair do impasse político-fiscal para a sanção do Orçamento.