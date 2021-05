Dólar cai em todo o mundo e bate em R$ 5,20

A busca dos investidores por ativos de risco permanece desde a divulgação, na manhã desta sexta-feira, 7, do resultado do mercado de trabalho americano. O dólar seguia em trajetória de enfraquecimento, sendo que o índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de outras seis divisas fortes, batia nova mínimas, bem como as moedas de emergentes ganhavam impulso.

No mercado acionário, tanto no Brasil quanto no exterior, os principais índices seguiam avançando. Às 14h12, o Ibovespa tinha alta de 0,71%, aos 120.773,87 pontos. Em NY, o Dow Jones avançava 0,44% enquanto Nasdaq, 1,09%. Já o dólar à vista era cotado a R$ 5,2351, em queda de 1,81%.

Leia Também Decisão de fatiar tributária é vista como pá de cal para avanço das reformas por especialistas

No noticiário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que os números do payroll mostram que "ainda há muito trabalho a fazer" até que a economia do país se recupere totalmente do choque da pandemia. Em declarações a repórteres na Casa Branca, Biden disse que o dado mostrou que "mais ajuda é necessária" e garantiu que ela "está a caminho".

No Brasil, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou o início da vacinação de pessoas com deficiência permanente e comorbidades entre 50 e 54 anos a partir da próxima sexta-feira, 14. O governo do Estado anunciou também a prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo por mais duas semanas, até 23 de maio. A medida tem validade a partir deste sábado, 8, véspera do Dia das Mães, data relevante para as vendas do comércio.

Já o presidente Jair Bolsonaro, em pronunciamento ao inaugurar uma ponte, disse que se ele baixar um decreto contra o fechamento do comércio, todos terão de cumprir. Segundo ele, este decreto já está pronto. "Meu direito como chefe supremo das forças armadas é garantir direito a vocês", afirmou.