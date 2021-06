Bolsa se aproxima dos 131 mil pontos com fala de Lira, enquanto dólar está volátil

Após uma manhã sem movimentos muito intensos, os ativos domésticos tiveram melhora na última hora da sessão desta segunda-feira, 7, com o dólar registrando mínima na casa dos R$ 5,01, e a Bolsa acelerando a alta até registrar nova máxima histórica intradia, se aproximando dos 131 mil pontos.

Às 14h, a Bolsa estava em alta de 0,55%, aos 130.813,83 pontos. Já a moeda americana estava volátil, cotada em R$ 5,04, e ensaiando uma alta.

O Credit Default Swap (CDS) de 5 anos do Brasil, termômetro do risco-país, operava em queda, a 162,70 pontos, de 163,41 do fechamento da sexta-feira.

As bolsas americanas ensaiaram melhora, o dólar opera em queda no exterior e os juros longos americanos tiveram certa descompressão há pouco. Mas operadores ressaltam que declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sobre reformas tiveram peso.

O parlamentar afirmou que o Senado deve votar na próxima semana ou, no mais tardar, na seguinte, a medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobrás. Lira diz que quer indicar os relatores de projetos de reforma tributária esta semana. "A PEC começará no Senado, sob relatoria do Roberto Rocha", disse ele em evento do Bradesco BBI.

Lira afirmou ainda que esta semana a Câmara vai instalar a reforma administrativa e começar o processo da reforma política.

Já o diretor de Política Econômica do Banco Central, Fabio Kanczuk, disse que a instituição tem "esperança" de que o Projeto de Lei Cambial, que moderniza as regras deste mercado, seja votado na Câmara no segundo semestre deste ano.

No exterior, as bolsas da Europa fecharam na grande maioria em alta, embora em geral sem muito ímpeto, com indicadores econômicos de China e Alemanha no radar. O índice Stoxx 600 subiu 0,22% e voltou a renovar recorde de fechamento, a 453,56 pontos.

No noticiário internacional, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, classificou o cenário da pandemia de coronavírus como "misto", com casos e mortes globais caindo pela sexta e quinta semana seguidas, respectivamente. Ao mesmo tempo, as regiões da América do Sul, África e Ásia-Pacífico seguem registrando um aumento nas infecções.