Dólar abre em alta e volta a atingir patamar de R$ 5,40

O dólar iniciou as negociações desta terça-feira, 7, em alta, de cerca de 0,9%, cotado a R$ 5,40, em meio a um ambiente de incertezas no cenário internacional. Na segunda-feira, 6, o câmbio encerrou o pregão a R$ 5,35.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado próximo de R$ 5,60.

Mercados interncionais

As Bolsas da China ampliaram ganhos nesta terça-feira, 7, após o rali do pregão anterior, mas outros mercados acionários da Ásia fecharam em baixa com persistentes incertezas sobre o ritmo de recuperação da economia global em meio à disseminação do coronavírus. Já as Bolsas da Europa abriram em baixa nesta terça-feira, revertendo o movimento de valorização de segunda, à medida que dados mais fracos do que o esperado da indústria alemã e o ressurgimento do coronavírus nos EUA ameaçam a perspectiva de recuperação da economia global.