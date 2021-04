Dólar abre em queda e volta a ser cotado abaixo de R$ 5,60

O dólar abriu as negociações desta quinta-feira, 8, em queda, atingindo a mínima do dia a R$ 5,58, um recuo de cerca de 0,9% em relação ao fechamento do dia anterior.

A moeda dos Estados Unidos acompanha a tendência de desvalorização no exterior. Mas as incertezas fiscais diante do impasse sobre o Orçamento de 2021 e desconfiança de ingerência do governo na política de preços da Petrobrás podem continuar pesando no sentimento do mercado. Investidores tendem ainda a receber com certa ponderação a declaração do presidente Jair Bolsonaro a empresários, na noite de quarta-feira, 7, de que deve fazer forte esforço para acelerar o processo de vacinação no País.

A divisa americana acumula valorização de quase 10%, mesmo com o porcentual negativo desta quinta. Na comparação com janeiro de 2020, pré-pandemia, a variação é superior a 35% - a cotação girava em torno de R$ 4. o recorde nominal para o dólar, quando não se desconta a inflação, foi atingido em 14 de maio do ano passado: R$ 5,9718. Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado perto de R$ 5,85.