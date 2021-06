Ativos têm piora após Guedes falar em prorrogar auxílio emergencial por ‘2 ou 3 meses’

Os ativos domésticos tiveram leve piora com a confirmação pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de que “possivelmente” o governo vai renovar o auxílio emergencial por mais “dois ou três meses” antes de lançar o novo Bolsa Família. O dólar ensaiava alta, os juros futuros reduziram as quedas e o Ibovespa ampliou o ritmo de baixa, mas ainda sustentando os 130 mil pontos, enquanto os índices em Nova York tiveram leve melhora.

Às 13h56, a Bolsa caía 0,44%, aos 130.201,26 pontos. Já a moeda americana estava cotada a R$ 5,03.

Leia Também Novo Refis vai incluir o parcelamento de dívidas anteriores à pandemia

"Logo depois do auxílio emergencial, entra o novo Bolsa Família, reforçado”, afirmou o ministro em evento virtual nesta terça-feira, 8. Ao mesmo tempo, Guedes previu melhora do mercado de trabalho, com "redução muito rápida" do desemprego.

Neste ambiente de maior cautela local e externa, antes de dados da inflação no Brasil e no Estados Unidos nesta semana, o Credit Default Swap (CDS) de 5 anos do Brasil, termômetro do risco-país, operava em leve queda, a 162,43 pontos, de 163,13 pontos do fechamento de segunda, de acordo com cotações da IHS Markit.

No noticiário, a SuperVia, concessionária que opera a rede de trens urbanos da região metropolitana do Rio, ajuizou na segunda o pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça do Rio.

Já a Pfizer afirmou que a empresa só não faz mais vacinas contra covid-19 por falta de matéria-prima.