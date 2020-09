Empresas tech voltam a cair nas Bolsas de NY e pesam no Ibovespa; petróleo despenca e dólar sobe

Nova rodada da liquidação de ações de empresas de tecnologia em Nova York, além da desvalorização de mais de 8% do petróleo e alta generalizada do dólar pesam nos mercados domésticos nesta terça-feira, 8.

Na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, a pressão das commodities responde em boa medida pela baixa do Ibovespa, que tenta defender os 100 mil pontos. Petrobrás lidera o ranking das maiores perdas na B3, reflexo do preço do petróleo, abaixo de US$ 40 o barril.

O real acompanha o cenário negativo para emergentes com o pior desempenho entre moedas de países desse porte e o dólar chegou a ser cotado acima de R$ 5,40. Nos juros futuros, o dólar puxa os contratos de médio e longo prazos. Nas taxas curtas, os ajustes são moderados enquanto o mercado espera a divulgação do IPCA, o índice oficial de preços, de agosto, na quarta-feira, 9.

Às 13h08, o Ibovespa tinha queda de 1,13%, chegando aos 100.094,08 pontos. O dólar tinha alta de 1,52%, sendo cotado a R$ 5,3520, depois de atingir a máxima de R$ 5,4090.

A covid-19 permanece no pano de fundo, junto com tensões envolvendo Estados Unidos e China. Investidores observam a persistência dos caso ao redor do mundo, que realimenta incertezas em relação ao ritmo de retomada da economia na saída da pandemia. A Fitch, contudo, melhorou projeções, passando a prever queda menor do PIB global e do Brasil (de -7% para -5,8%) em 2020. A Moody's avaliou que o governo brasileiro conseguiu dar respostas de políticas econômicas que mitigaram os efeitos da pandemia do coronavírus na economia, porém, destacou o custo fiscal alto e acrescentou que a melhora do perfil de crédito do Brasil vai depender do grau da retomada da atividade econômica e do ritmo da consolidação fiscal.