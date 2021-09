Com falas de Bolsonaro no 7 de Setembro, dólar bate em R$ 5,30 e Bolsa cai

O dia seguinte ao 7 de Setembro é de tensão nos ativos locais, com dólar voltando a bater em R$ 5,30 e o Ibovespa descendo aos 114 mil pontos. Boa parte da postura defensiva vem da preocupação com o aumento da tensão política, mas o exterior negativo também dá sua contribuição.

Às 14h25, o dólar tinha alta de 2,31%, sendo cotado a R$ 5,29862, depois de atingir a cotação de R$ 5,3096, na máxima do dia. O Ibovespa, principal índice da B3, a Bolsa de São Paulo, recuava 2,84%, chegando aos 114.521,98pontos.

O temor maior, de protestos violentos pelo País na terça-feira, 7, não se concretizou, mas os discursos do presidente Jair Bolsonaro em Brasília e São Paulo nas manifestações pró-governo alimentam a crise institucional.

Bolsonaro reforçou as ameaças ao Supremo Tribunal Federal (STF), instando o presidente da corte, Luiz Fux, a "enquadrar" o ministro Alexandre de Moraes. "Ou ele se enquadra ou pede para sair", disse, e sinalizou que não vai mais cumprir ordens do ministro. As atenções nesta quarta-feira, 8, se voltam à sessão do STF, quando Fux fará um pronunciamento em nome dos integrantes da Corte.

Para o mercado, está em jogo não somente o futuro da solução para os precatórios costurada pelo Judiciário assim como toda a agenda de reformas nos próximos meses, na medida em que a fala do mandatário também desencadeou movimentação dos partidos em torno de pedidos de impeachment do presidente.

No início da tarde, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fez um pronunciamento em tom conciliador, afirmando que conversará "com todos os Poderes" e que a Casa "está aberta a conversas" para serenar os ânimos. Ele também acenou com a continuidade da votação de reformas ao dizer que a "Câmara não parou diante das crises" e que a "Casa tem prerrogativas e quer seguir votando e aprovando o que é de interesse público. Além disso, Lira elogiou "os brasileiros que foram às ruas de forma pacífica" e que o "principal compromisso está marcado para 3 de outubro de 2022", em referência às eleições presidências do ano que vem

No exterior, pesam preocupações sobre o crescimento da economia dos Estados Unidos em face do aumento de casos de covid-19 e da fraca geração de empregos em agosto. A busca pela segurança ampara o avanço generalizado do dólar e afeta as ações. Também no começo da tarde, o índice Dow Jones tinha queda de 0,18%, o S&P 500 recuava 0,28%, e o Nasdaq perdia 0,82%. / LUCIANA XAVIER, PAULA DIAS E MARIA REGINA SILVA