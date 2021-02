Dólar abre de maneira estável, cotado próximo de R$ 5,40

O dólar iniciou as negociações desta terça-feira, 9, em estabilidade, com variação entre 0,2% e (-0,2%), cotado perto de R$ 5,40, com a máxima do dia em R$ 5,38.

A moeda dos Estados Unidos acumula valorização de cerca de 25% nos últimos 12 meses. Entre janeiro e fevereiro de 2020, a cotação girava em torno de R$ 4 e R$ 4,50. Em março, com o avanço da pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19, a divisa estrangeira ultrapassou o patamar de R$ 5, que vem sendo mantido desde 12 de junho. O recorde nominal, quando não se desconta a inflação, é de 14 de maio de 2020: R$ 5,9718.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado perto de R$ 5,60.