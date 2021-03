Dólar abre em alta, cotado acima de R$ 5,80, no maior patamar desde outubro

O dólar iniciou as negociações desta terça-feira, 9, em forte alta, de 1,1%, cotado a R$ 5,84, após fechar a R$ 5,77, em dia de anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na segunda-feira, 8. Este é o maior patamar da moeda desde 30 de outubro, quando atingiu R$ 5,8085.

Após decisão do ministro do STF Edson Fachin, que tornou Lula elegível, a moeda dos Estados Unidos chegou a R$ 5,78, na segunda. Nesta manhã, a alta da divisa estrangeira acontece apesar do tom mais otimista no mercado externo, que acompanha pacote de alívio fiscal de US$ 1,9 trilhão nos EUA. Além disso, a OCDE aumentou a previsão para o desempenho da economia do Brasil, de 2,6%, na estimativa de dezembro, para 3,7%, na atual.

Mesmo em forte alta, este patamar não é o mais alto em termos nominais, quando não se desconta a inflação. O recorde foi atingido em 14 de maio de 2020: R$ 5,9718. Nas casas de câmbio, o dólar turismo, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, é cotado acima de R$ 6.