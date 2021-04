Dólar acompanha cenário externo e tem alta, cotado acima de R$ 5,65; Bolsa segue estável

O dólar sobe no mundo e influencia a valorização no mercado de câmbio doméstico, após dados fortes de inflação dos Estados Unidos e da China reacenderem preocupações de aperto monetário precoce nas duas maiores economias do mundo. Mas o ajuste de alta frente o real é mais forte ante pares emergentes por causa de incertezas sobre o desfecho do conflito entre o Congresso e a equipe econômica em torno do Orçamento de 2021, segundo profissionais que acompanham o câmbio.

Pesa também na avaliação de alguns agentes econômicos a previsão de abertura de CPI da pandemia na próxima semana, para apurar a denúncia de senadores de omissão do governo federal no enfrentamento da covid-19 no País, determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso. A decisão foi acatada sob críticas pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na noite de quinta-feira, 8.

Em reação, o presidente Jair Bolsonaro acusou o ministro Barroso de "militância política" em postagem no Twitter nesta manhã. O presidente afirmou que falta "coragem moral" ao ministro Barroso ao se omitir de ordenar também a abertura de processos de impeachment contra integrantes da Corte.

O estrategista Jefferson Laatus, do Grupo Laatus, afirma que o dólar precifica preocupações dos investidores com o aumento da inflação na China e EUA, que pode levar à retirada estímulos e aumento de juros antes do esperado, o que apoia também o avanço dos rendimentos dos Treasuries.

Às 13h35, o dólar era cotado a R$ 5,6654, em alta de 1,64% na comparação com o fechamento do dia anterior.

Bolsa de Valores

Com dólar à vista negociado na casa de R$ 5,66, em alta de 1,65%, o Ibovespa tende à acomodação nesta sexta-feira, oscilando entre leves ganhos e perdas, em margem de variação relativamente estreita, de 1,3 mil pontos, entre a mínima e a máxima do dia. Nesta última hora de negócios, o índice da B3 renovou o topo da sessão, a 118.643,03 pontos (+0,28%), logo após a confirmação do fim da fase mais restritiva de distanciamento social no Estado de São Paulo, a partir desta segunda-feira. Além do dólar ainda pressionado, a falta de fôlego em Nova York nesta beirada de fim de semana leva os investidores a optar pela cautela e, quem sabe, colocar algum dinheiro no bolso após o avanço de 2,67% nessas últimas cinco sessões.

Às 13h31, o Ibovespa seguia praticamente estável (+0,02%), a 118.332,90 pontos, com mínima a 117.336,12 pontos na sessão, em que as ações de bancos, após uma sucessão de perdas e ainda muito descontadas, operam no positivo (BB ON +1,48%, Itaú PN +0,86%), em contraponto ao dia negativo para Vale (ON -0,75%) e bem morno para Petrobras (PN +0,04%, ON +0,43%). No câmbio, a Ptax desta sexta-feira fechou a R$ 5,6445, em alta de 1,13% em relação ao fechamento da véspera, a R$ 5,5817.