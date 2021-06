Dólar amplia alta, mas Bolsa segue firme nos 130 mil pontos

O dólar ganhou maior fôlego durante a tarde desta quarta-feira, 9, e renovou máximas no patamar acima dos R$ 5,08 no mercado à vista, depois de ter sido negociado na faixa dos R$ 5,02 pela manhã. A maior pressão compradora é atribuída à recomposição de posições, em meio à aceleração da alta da moeda americana no mercado internacional. Já a Bolsa se manteve em alta moderada, firme no patamar acima dos 130 mil pontos, absorvendo leve realização de lucros registrada mais cedo.

Às 14h29, o dólar à vista era cotado a R$ 5,0793, em alta de 0,89%. Já no mercado de ações, o Ibovespa subia 0,61%, aos 130.582,25 pontos, com destaque para os ganhos significativos de Vale e de empresas de siderurgia.

Segundo divulgou o Itaú BBA, o principal índice da B3 segue em tendência de alta de curto prazo, com potencial para buscar o objetivo dos 132.000 pontos. Em Nova York, o índice Dow Jones recuava 0,12%, enquanto o S&P500 e o Nasdaq avançavam 0,10% e 0,33%, respectivamente.

Depois do IPCA de maio (+0,83%) ter ficado acima de todas as estimativas, as instituições financeiras seguem refazendo projeções. O Barclays elevou a sua estimativa de aumento do índice de 2021 de 5,4% para 5,7%. O banco cita pressões de custos no atacado e a perspectiva de extensão do auxílio emergencial como vetores para a revisão. Em relatório do banco britânico, o economista Roberto Secemski prevê que a inflação acumulada em 12 meses atinja o pico de 8,3% nos próximos dois meses, de 8,06% na leitura de maio.