Após subir quase 3%, dólar tem queda nesta quinta; Bolsa tenta se recuperar

O IPCA de agosto, de 0,87%, acima das piores estimativas do mercado financeiro, mudou o quadro de apostas para a Selic, a taxa básica de juros, no Copom. O mercado passou a considerar a possibilidade de o Banco Central elevar o ritmo de alta do juro básico, que poderia terminar o ano em 9%, em meio à repercussão do indicador, puxado pelos combustíveis.

O impacto do novo valor da bandeira tarifária também já entra na conta dos analistas, na previsão para o dado de setembro, com o IPCA podendo superar 10% no acumulado em 12 meses. Diante da pressão, economistas já revisam as projeções para o IPCA fechado do ano. O dólar se ajusta em baixa devolvendo parte da alta de 2,89% registrada na véspera. Enfraquecimento da moeda no exterior e fluxo positivo e favoreceram a queda.

O Ibovespa tentou uma recuperação na primeira parte dos negócios, também após o tombo de quarta-feira, com ajuda da alta moderada em Nova York e do apetite dos investidores por pechinchas. Mas a crise política, além dos riscos ligados a manifestações de caminhoneiros e no quadro fiscal, continua como pano de fundo do mercado, inibindo exposições arriscadas.

No exterior, o Banco Central Europeu manteve os juros, como previsto, mas passará a conduzir compras de ativos em ritmo mais lento, negando que a recalibragem nas compras de bônus seja um "tapering" (retirada de estímulos). O euro oscilou ante o dólar com foco no BCE, enquanto as Bolsas europeias não tiveram sinal único, mas com Frankfurt e Paris em alta.

Às 13h27, o dólar era cotado a R$ 5,2778, em queda de cerca de 0,91% em relação ao dia anterior - que fechou com alta forte de quase 3%. No mesmo horário, a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, tinha o seu principal índice, o Ibovespa, aos 113,389,36 pontos, uma leve queda de 0,07%.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo chega a ser negociado acima de R$ 5,50.