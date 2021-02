Dólar abre em alta, voltando ao patamar de R$ 5,40

O dólar iniciou as negociações desta quarta-feira, 10, em alta, de cerca de 0,5%, cotado a R$ 5,41.

A moeda dos Estados Unidos acumula valorização superior a 25% nos últimos 12 meses, com o avanço desta quarta. Entre janeiro e fevereiro do ano passado, a cotação girou em torno de R$ 4 e R$ 4,50, para, em março, por conta do avanço da pandemia, quebrar a barreira dos R$ 5. Em 14 de maio, o recorde nominal foi alcançado, quando não se desconta a inflação: R$ 5,9718. Desde 12 de junho a divisa estrangeira não cai abaixo de R$ 5.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado perto de R$ 5,65.