Dólar volta a bater R$ 5,80 em abertura volátil de negociações

O dólar iniciou as negociações desta quarta-feira, 10, de maneira volátil, voltando a bater no patamar de R$ 5,80. Logo nos primeiros minutos de negociação, inverteu o sinal, de positivo para negativo, e passou a cair, oscilando em torno de R$ 5,78. Mas, às 9h20, já voltava a crescer, atingindo R$ 5,8103, avanço de cerca de 0,2%, na comparação com o fechamento de terça-feira, 9.

No ano, a valorização da moeda dos Estados Unidos é superior a 11% e, em março, na comparação com fevereiro, já passa dos 3%. O patamar atual, porém, ainda não é o mais alto em termos nominais, quando não se desconta a inflação. O recorde foi atingido em 14 de maio de 2020: R$ 5,9718. Além disso, desde 12 de junho do ano passado, os R$ 5 não são perdidos. Comparando com o início de janeiro de 2020, pré-pandemia, a cotação da divisa estrangeira girava em torno de R$ 4.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é cotado acima de R$ 6.