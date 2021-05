Alta no minério de ferro ajuda Bolsa; real ainda se valoriza ante dólar

A disparada nas cotações do minério de ferro na China volta a impulsionar as ações de empresas ligadas ao setor na Bolsa brasileira, o que permitiu ao índice operar em alta até o fim da manhã desta segunda-feira, 10. No melhor momento, o Ibovespa alcançou 122.772,37 pontos, mas sucumbiu a uma leve realização, acompanhando a maioria das Bolsas americanas, em dia de agenda de indicadores e de eventos esvaziada lá fora e também no Brasil.

De certa forma, contudo, prevalece o tom otimista, já que papéis com ligação a matérias-primas ocupam a lista de maiores elevações do Ibovespa. Às 14h30, o principal índice da B3 estava a 122.125,90 pontos (+ 0,07%).

O avanço nos preços do minério no país asiático tem respaldo nas perspectivas de crescimento econômico da segunda maior economia do planeta. As cotações saltaram 10% na bolsa chinesa de Dalian e subiram 8,63% no porto chinês de Qingdao, a US$ 230,56 a tonelada.

Conforme Rodrigo Knudsen, gestor da Vitreo, a alta continua refletindo os números positivos da China. Na semana passada, por exemplo, o gigante asiático informou alta de 32,3% em suas exportações de abril e de 43,1% nas importações. "É uma combinação de coisas que estão no radar: o banco central de lá mantendo a política estimulativa e o país saindo da crise, retomando. Isso é positivo para o Ibovespa", afirma.

Nem mesmo a mudança de sinal do petróleo no mercado internacional para o campo negativo impediu as ações da Petrobrás de subirem, ajudando também a limitar a queda do Ibovespa verificada no início da tarde. Mais cedo, a commodity chegou a subir em torno de 1%, após um ataque cibernético forçar o fechamento do principal duto de transporte de gasolina e diesel para a Costa Leste dos EUA no fim de semana. "A preocupação com a demanda continua por causa do avanço da covid-19 na Índia", diz Knudsen.

Apesar do declínio do Ibovespa, o movimento é considerado "natural", assim como o declínio do S&P e do Nasdaq, enquanto o Dow Jones voltou a ter recorde histórico intradia. Para um operador, isso não significa que o índice brasileiro pode deixar de retomar a marca inédita na faixa dos 125 mil pontos vista no início de janeiro.

Dólar

A agenda fraca desta segunda - e forte ao longo da semana - reduziu a volatilidade nos mercados de moeda, inclusive no brasileiro, e permitiu uma continuidade do movimento de apreciação do real ante o dólar. A cena política ainda mais conturbada por conta da denúncia do "Bolsolão" no Brasil acabou ficando em segundo plano no mercado cambial.

Perto do meio-dia, o dólar voltou a exibir variação positiva mas sem muita convicção. "Para continuar subindo, a cotação tem de romper o 'gap' de abertura e fechamento aos R$ 5,248. Se isso acontecer, o dólar pode buscar as máximas. Porém, o exterior segue tranquilo e não vi fluxo que puxasse o preço agora", disse Paulo Nepomuceno, da Terra Investimentos.

Tanto no mercado à vista quanto futuro, o que prevaleceu ao longo da maior parte da manhã foi a queda da moeda americana ante a maioria das pares no exterior e perspectivas sobre política monetária no Brasil e nos EUA. A alta da Selic, somada à perspectiva de aperto mais forte do que anteriormente previsto, faz o dólar ser negociado na casa dos R$ 5,22 na média intraday. Por conta disso, a agenda desta terça-feira, 11, com ata do Copom e IPCA de abril, será observada com muita atenção.