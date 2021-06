Dólar mantém alta na contramão do exterior, mas Bolsa sustenta os 130 mil pontos

O dólar teve um repique pontual nos negócios da última hora e renovou máximas no nível dos R$ 5,09. A aceleração ocorreu na contramão da tendência internacional, uma vez que a moeda americana opera em queda ante divisas fortes e emergentes. Segundo informações nas mesas de operação, um fluxo levemente negativo, em meio à liquidez reduzida, pode ter sido a causa do aumento da pressão, uma vez que o noticiário doméstico apresenta poucas novidades. Já o Índice Bovespa, que oscilava em leve baixa, inverteu o sinal e voltou a avançar, ainda que timidamente.

Às 14h32, o dólar à vista era cotado a R$ 5,0799, em alta de 0,21%. No mercado futuro, a moeda avançava 0,33%, aos R$ 5,0895. A Bolsa retomou a alta por volta das 14h e estava em 130.354,45 pontos, em alta de 0,34%. Na análise por grupos setoriais, os destaques positivos do dia estão com ações de empresas de prestação de serviços, energia elétrica e commodities. Por outro lado, o setor imobiliário pesa negativamente na Bolsa brasileira.

Em Nova York, o índice Dow Jones tinha alta de 0,49%, enquanto S&P500 e Nasdaq ganhavam 0,60% e 0,10%, respectivamente. Há pouco, o líder da minoria republicana no Senado dos Estados Unidos, Mitch Mcconnell, demonstrou otimismo em relação às negociações pela aprovação de uma legislação de investimentos em infraestrutura. "Não perdemos a esperança de conseguir chegar a um acordo sobre algo realmente importante para o país que realmente precisamos realizar, que é um grande projeto de infraestrutura", afirmou nesta quinta-feira, 10, em entrevista à Fox News. Os comentários seguem o colapso das discussões entre democratas e um grupo de republicanos liderado pela senadora Shelley Moore Capito, no início da semana.

The Institute of Internacional Finance (IIF) admitiu nesta tarde que sua estimativa para a inflação nos Estados Unidos está aumentando. O IIF afirma: "o mundo nunca viu o tipo de interrupção de oferta que estamos vendo agora". Acrescentou que é possível haver mais repasse das interrupções na oferta para o núcleo da inflação.