Ibovespa avança com NY, commodities e alívio local sobre crise política; dólar cai

O Ibovespa tenta dar sequência a um novo dia de valorização e mirar os 117 mil pontos, depois dos 115.360,86 pontos da véspera, seguindo a abertura positiva em Nova York. Ainda que na carteira do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo a alta não seja generalizada, isso é visível na lista de indicadores setoriais da B3, inclusive com várias máximas sendo registradas perto das 10 horas.

Da mesma forma, há alívio na curva de juros, com algumas taxas também renovando mínimas, enquanto o dólar cai ante o real. Investidores ainda ecoam o tom pacífico do presidente Jair Bolsonaro, em carta, após recentes discursos beligerantes do mandatário ao STF. Na manhã desta sexta-feira, 11, pela manhã, Bolsonaro justificou a apoiadores que falas acima do tom fazem o dólar disparar.

Levando em consideração seus respectivos pesos na composição do Ibovespa, chama a atenção a alta nas ações ligadas a commodities e ao setor financeiro. Além da expectativa de retomada da pauta reformista pelo governo após a carta de Bolsonaro à Nação, sinais de reaproximação dos EUA e da China também estão no radar, assim como investidores aproveitam algumas pechinchas no último dia da semana.

No noticiário, destaque para o corporativo. O diretor-presidente da Latam Airlines, Roberto Alvo, afirmou que a companhia tem recebido múltiplas propostas de financiamento para o grupo, para se recuperar. Disse que a empresa encerrou agosto com liquidez de US$ 1,9 bilhão, e que espera estar em posição de apresentar proposta de reorganização.

Na parte macroeconômica, outro indicador de atividade do Brasil mostrou crescimento, após as vendas varejistas. O fluxo de veículos em rodovias com pedágio cresceu 2,2% em agosto na comparação com julho, na série com ajuste sazonal, conforme a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e a Tendências Consultoria Integrada.

As perspectivas são de continuidade de aceleração inflacionária nos EUA. Em evento, a presidente do Federal Reserve de Cleveland, Loretta Mester, disse que a inflação deve continuar alta este ano, antes de desacelerar em 2022. Disse ainda que a taxa de participação no mercado de trabalho americano pode não atingir nível pré-pandemia.

Às 10h25, o Ibovespa subia 1,05%, aos 116.573,53 pontos, ante máxima diária aos 116.896,46 pontos. Vale ON tinha alta de 0,75% e CSN ON, de 1,87%, ainda repercutindo a notícia de a companhia comprou a LafargeHolcim (Brasil). A Guide considerou positiva a aquisição e afirma que a operação fortalece a CSN, deixando a mesma mais atrativo para um IPO, informa a jornalista Beth Moreira.

Na Bolsa, destaque ainda para ações do setor público: Eletrobras PNB subia 2,78% e Petrobras mais de 1%. Já BB tinha alta de 2,08%.

A taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 10,45%, de 10,72% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2023 era negociado em 9,16%, de 9,25%, e o para janeiro de 2022 tinha taxa de 7,33%, de 7,429% no ajuste. O dólar à vista cedia 0,06%, a R$ 5,222, ante máxima a R$ 5,2247 e mínima a R$ 5,1699.

Dias antes do Comitê de Política Monetária (Copom) de setembro, o Banco Central (BC) divulgou há pouco o Questionário Pré-Copom enviado a analistas de mercado antes do encontro nos dias 21 e 22. O questionário tem campos para as projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro e do quarto trimestre deste ano, além de estimativas de PIB e seus componentes para 2021 e 2022. O BC pergunta ainda se os analistas consideram “algum impacto relevante” da crise hídrica nas projeções para a atividade neste e no próximo ano, e questiona se esse impacto se daria “via maiores preços, via restrições diretas ao consumo de energia, ou ambos”.