Seguindo tendência global, dólar abre em alta, cotado em torno de R$ 5,45

O dólar iniciou as negociações desta segunda-feira, 11, em alta, de cerca de 1%, cotado a R$ 5,47, em meio a um tom de cautela nos mercados internacionais. Ao redor do mundo, a moeda dos Estados Unidos se valoriza de forma generalizada. A divisa estrangeira passou a ganhar força globalmente à medida em que os investidores aumentaram apostas de novo pacote fiscal nos EUA, maior crescimento e aumento da inflação no país.

Leia Também Por cautela com avanço da covid, mercados internacionais têm queda

A moeda dos Estados Unidos apresenta forte valorização. No ano, o crescimento é superior a 5%. Agora, se analisarmos os últimos 12 meses, o avanço passa dos 30%. Antes da pandemia, a cotação girava em torno de R$ 4. Mas este cenário ficou restrito aos meses de janeiro e fevereiro do ano passado. No início de março de 2020, a barreira dos R$ 5 foi quebrada e, em 14 de maio, o recorde nominal, quando não se desconta a inflação, foi atingido: R$ 5,9718. Portanto, o patamar atual, próximo de R$ 5,50, é alto, mas não é o mais elevado já registrado.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado perto de R$ 5,75.