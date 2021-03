Dólar abre em queda, cotado abaixo de R$ 5,60

O dólar iniciou as negociações desta quinta-feira, 11, em forte queda, superior a 1%, chegando a ser cotado a R$ 5,57, em meio a um tom de otimismo nos mercados internacionais, que reagem bem a pacote fiscal nos Estados Unidos. Fatores internos, como a PEC Emergencial aprovada no Congresso Nacional, também influenciam positivamente.

Ainda que as crises fiscal e sanitária no País esteja afugentando investidores estrangeiros, o que estaria motivando as intervenções adicionais do Banco Central e preocupações com a inflação, a aprovação do pacote fiscal americano pode resultar em alguma entrada de recursos no País, segundo operadores de câmbio.

No entanto, os temores sobre as contas públicas brasileiras não vão se dissipar rapidamente, alertam os estrategistas do Citi em Nova York, Dirk Willer e Alvaro Mollica. Reduzir o endividamento em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) não será tarefa fácil, acrescentam. "Contudo, com a PEC Emergencial quase ficando para trás, a incerteza de curto prazo é reduzida e o maior temor do mercado está perto de ser evitado. Mesmo que o resultado não seja o ótimo (com o texto da PEC), o mercado deve dar um respiro de alívio."

A moeda americana ultrapassou R$ 5,80 e se aproximou de R$ 5,90 após anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo ministro do STF Edson Fachin. Após o discurso de Lula, porém, na quarta-feira, 10, o mercado se acalmou um pouco em relação à repercussão da decisão. Na quarta, o fechamento da divisa estrangeira ficou em R$ 5,65.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo já não ultrapassa os R$ 6, cotado perto de R$ 5,85. / SILVANA ROCHA E FELIPE SIQUEIRA