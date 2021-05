Bolsa se firma no azul com ajuda de Vale, Petrobrás e Eletrobrás; dólar cai 0,10%

A Bolsa brasileira (B3) firmou-se em território positivo no final dos negócios desta terça-feira, 11, no patamar dos 122 mil pontos, apoiada pela melhora de ações com grande peso no índice, como Vale e Petrobrás. No câmbio, o dólar cai 0,10%, a R$ 5,22, apesar do avanço do rendimento dos títulos do Tesouro americano, que pressionou o câmbio nos últimos dias.

Às 16h32, a ação ON da Vale tinha ganho de 3,18%. Ainda que o minério de ferro tenha tido leve queda hoje na China, o metal vem de um salto de 8% de domingo para segunda-feira. No caso da Petrobrás, o papel ON subia 1,36% e o PN avançava 1,70%, movimento amparado no avanço do petróleo no mercado internacional.

Mas o maior destaque do índice acionário brasileiro nesta tarde é Eletrobrás, cujo papel ON subia 5,68%. O salto deriva de comentários do ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, que reforçou hoje que a capitalização da companhia é fundamental para o País. Ontem à noite, à TV Brasil, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que apoia o avanço da pauta de privatizações no Congresso, ainda que não tenha feito comentário sobre nenhuma empresa em específico.

Apesar desses movimentos, a alta dos juros dos títulos do Tesouro americano, opção de investimento mais segura, inibem apostas mais firmes em ativos de risco. No mercado de ações dos Estados Unidos, o Nasdaq recua 0,28%, enquanto o S&P 500 recua 1,07% e o Dow Jones mergulha 1,56%. O rendimento do papel do Tesouro com vencimento para dez anos avançava a 1,62%.

Por aqui, o Ibovespa registra ganho de 0,53%, aos 122.549,21 pontos no horário acima. No câmbio brasileiro, o dólar à vista era cotado a R$ 5,2267, em baixa de 0,10%.

No noticiário, em audiência a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados nesta tarde, o ministro da Economia, Paulo Guedes, não respondeu a perguntas dos parlamentares sobre o esquema montado pelo governo para conquistar apoio por meio de um orçamento secreto de R$ 3 bilhões, revelado pelo Estadão/Broadcast. Guedes foi questionado repetidas vezes por deputados de oposição, mas não tocou no tema diretamente.

Lideranças de partidos de esquerda da Câmara pediram ao Tribunal de Contas da União (TCU) a suspensão dos pagamentos de emendas parlamentares da modalidade RP9, as usadas no Orçamento secreto do governo. "Estamos diante de uma intensa sangria dos cofres públicos, feita de forma obscura e sem critérios conhecidos. Esse uso de dinheiro público para montar, por caminhos tortuosos, uma base no Congresso Nacional é um escândalo de grandes proporções", disse o líder da Oposição, Alessandro Molon (PSB-RJ).