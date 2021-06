Bolsa cai a 128 mil pontos; dólar ganha força

Os ativos domésticos seguem com desempenho negativo nesta tarde, com o Ibovespa novamente perdendo a linha dos 129 mil pontos. As ações da Petrobrás aceleram as baixas após redução dos combustíveis.

Tanto o real como o Ibovespa têm piora em meio à cautela no mercado internacional nesta sexta-feira, 11, na expectativa pelas reuniões de política monetária da semana que vem, que inclui Federal Reserve, Copom e Banco do Japão. Às 14h06, o Ibovespa cedia 0,84%, a 128.975,68 pontos, enquanto o dólar subia 1,23%, a R$ 5,1282.

O Credit Default Swap (CDS) de 5 anos do Brasil, termômetro do risco-país, porém, opera em leve queda, a 159,72 pontos. Na quinta, o CDS fechou em 160,12 pontos, de acordo com cotações da IHS Markit. O CDS está nos menores níveis desde fevereiro, refletindo a melhora da economia, do cenário fiscal de curto prazo e a perspectiva de superávits recordes nas contas externas, ressaltam um gestor de multimercados.

Ao esperar alta de 0,75 ponto porcentual na taxa Selic no Comitê de Política Monetária (Copom) da semana que vem, o Itaú Unibanco afirma, em nota, que será importante avaliar sinais em relação aos próximos passos da autoridade monetária, especialmente em agosto.

No noticiário da última hora, destaque para a Petrobrás anunciando redução de 5 centavos nos preços da gasolina, válida a partir deste sábado, 12. A ação PN da petroleira acelerou o ritmo de baixa e cedia 1,15% há pouco. Na renda fixa, os juros curtos zeraram a alta com a notícia, e passaram a apresentar viés de baixa, embora os longos sigam em elevação, influenciados pelo dólar mais forte e a elevação das taxas de retorno dos juros longos dos EUA.

* Altamiro Silva Junior, Maria Regina Silva e Denise Abarca