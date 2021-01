Dólar abre em queda, mas segue cotado próximo de R$ 5,50

O dólar iniciou as negociações desta terça-feira, 12, em queda, de cerca de 0,5%, cotado a R$ 5,47, em meio a um recuo da moeda dos Estados Unidos frente a divisas emergentes. O cenário desta terça se opõe ao de segunda-feira, 11, em que o ativo estrangeiro registrava crescimento no mundo inteiro. Porém, em pouco tempo de pregão, a moeda já alcançava R$ 5,49, se aproximando, novamente, do patamar de R$ 5,50.

Neste ano, a valorização do dólar ultrapassa 6%. Quando falamos dos últimos 12 meses, são mais de 30% de variação. As grandes mudanças de cotação passaram a acontecer por volta do começo de março do ano passado. Até então, a cotação girava em torno de R$ 4. O patamar atual, porém, mesmo alto, não é o mais alto em termos nominais, quando não se desconta a inflação. Isso aconteceu em 14 de maio de 2020: R$ 5,9718.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado em torno de R$ 5,70.