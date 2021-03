Bolsa cai 1% e dólar sobe a R$ 5,56 com agravamento do coronavírus no País

Os ativos locais operam em terreno negativo nesta sexta-feira, 12, refletindo o trágico fato de que o Brasil se tornou o epicentro mundial da pandemia do novo coronavírus. Além disso, o desempenho negativo do mercado de Nova York também pressiona a Bolsa brasileira (B3), que cai 1%. No câmbio, o dólar sobe a R$ 5,56.

No noticiário há pouco, diante da constatação de que a velocidade de propagação da covid no País é, atualmente, maior do que a capacidade de acolher pacientes, a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) emitiu a recomendação a gestores municipais de que avaliem a decretação de lockdown em suas cidades. A entidade alerta em nota sobre como o Brasil se tornou epicentro mundial da pandemia e as novas variantes do coronavírus, "potencialmente mais contagiosas, de evolução mais agressiva e que circulam sem controle", tornam o cenário nacional ainda mais catastrófico.

Sobre o tema, a Anvisa deu hoje o registro definitivo para o imunizante produzido pela Oxford/AstraZeneca contra a covid e também liberou o uso do remédio antiviral remdesivir, capaz de aliviar os sintomas e ajudar no combate à covid. Mesmo assim, o mercado reagiu com pouco ânimo.

A esse cenário, se soma ao mau humor do mercado de Nova York, que cai de olho no desempenho dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano. Nesta semana, o retorno dos Treasuries, como é chamado esse tipo de ativo, tem se alternado entre momentos de altas e baixas. O movimento gera cautela nos mercados acionários, já que um retorno mais alto pode acabar resultado na debandada de recursos, já que os títulos do Tesouro dos EUA são considerados os ativos mais seguros do mundo.

Às 16h30, em Nova York, Dow Jones consegue se segurar em alta de 0,69%, mas S&P 500 e Nasdaq caem 0,16% e 1,05% cada. Por aqui, o Ibovespa tem baixa de 1,03%, aos 113.804,60 pontos. No câmbio, o dólar é negociado a 5,5640 em alta de 0,46%.

Em Brasília, o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, Wagner Lenhart, vai deixar o cargo. Em seu lugar, assume o atual secretário-adjunto, Leonardo Sultani. Lenhart assumiu o posto no início do governo Jair Bolsonaro e ajudou na elaboração da proposta de reforma administrativa. Ele citou razões pessoais para sua saída e negou ao Estadão/Broadcast que sua decisão esteja relacionada a uma "debandada" na pasta.