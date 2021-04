Com cautela interna, dólar vai a R$ 5,70; Bolsa retoma 118 mil pontos

Sem descuidar da política interna, o mercado doméstico promove ajustes em relação ao fechamento negativo para os ativos domésticos na última sexta-feira, 9, com sensibilidade alta ao comportamento dos Treasuries, que refletem as expectativas em torno da força da economia dos Estados Unidos e da inflação.

Leia Também Imposto de Renda 2021: Receita adia prazo de entrega da declaração para 31 de maio

Antes de um leilão de títulos, e na véspera da inflação ao consumidor americana, os rendimentos dos Treasuries voltam a subir, puxando para cima o dólar. Na máxima, registrada no começo da tarde desta segunda-feira, 12, a moeda voltou a se aproximar de R$ 5,70. Pela manhã, ajustou-se em baixa, após subir a R$ 5,67 na sessão anterior.

A perspectiva de instalação da CPI da covid-19 no Senado, amanhã, além da indefinição do Orçamento deste ano, limitam o espaço para queda do dólar. Os juros futuros reduzem a baixa, a reboque do dólar, porém mantêm o tom de alívio em meio à leitura de que a CPI pode perder força caso se confirme a possibilidade de inclusão de Estados e municípios na investigação.

Também há esperança de solução contra a ameaça de crime de responsabilidade fiscal com o atual Orçamento. Na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, o Ibovespa ainda opera acima do nível dos 118 mil pontos, recuperado pela manhã, com a ajuda do ganho das commodities no exterior, além da antecipação do vencimento dos derivativos do índice, na quarta-feira. O peso de ruídos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro nas reformas no Congresso, porém, está no radar dos investidores. O sinal contraria o das Bolsas de Nova York, já no aguardo da temporada de balanços, cuja abertura ocorre na quarta, com grandes bancos.

Câmbio

Volátil em meio a volume fraco de negócios, o dólar ajustou-se em baixa até R$ 5,6320 (-0,76%) durante a manhã acompanhando a queda da moeda americana na esteira do recuo dos juros dos Treasuries. Contudo, o sinal de alta frente o real foi retomado no fim da manhã, depois da abertura positiva, em meio ao avanço dos juros dos Treasuries, além de sinais de fluxo comercial negativo e com operadores apontando cautela fiscal em meio à indefinição sobre o orçamento de 2021 e expectativas pela abertura, amanhã, da CPI da covid-19 no Senado, para investigar a atuação do governo federal na pandemia. São monitorados ainda os ruídos políticos em torno do presidente Jair Bolsonaro, que tenta evitar a instalação da CPI da covid-19. Na máxima, a cotação atingiu R$ 5,7028 (+0,48%).

Nesta manhã, Bolsonaro usou as redes sociais para pedir união e apoio ao seu governo. O chefe do Executivo reforçou sua defesa em prol da "liberdade" e voltou a criticar medidas restritivas adotadas por governadores e prefeitos durante a pandemia. Além disso, no sábado, Bolsonaro pressionou o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) a ingressar com pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O Senado tem hoje dez pedidos de impeachment contra ministros do STF na gaveta de Pacheco. Somente contra Moraes são seis pedidos. E o senador Alessandro Vieira (Cidadania/SE) protocolou no sábado, 10, pedido para que a CPI da Covid-19 também apure ações dos governos de Estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Bolsa

O Índice Bovespa encontrou fôlego para uma alta moderada na manhã desta segunda-feira, voltando a testar o patamar dos 118 mil pontos, apesar da forte cautela com o delicado ambiente doméstico. Ao longo do período, a alta das commodities no exterior e a menor pressão no câmbio e nos juros ajudaram a sustentar a maioria das ações em alta, o que fez o Ibovespa andar na contramão de outras bolsas pelo mundo. A proximidade do vencimento dos derivativos do índice, na quarta-feira, também foi apontada como possível motivo para o desempenho moderadamente positivo.

A indefinição do Orçamento de 2021 segue firme no radar do investidor, que desde o final de semana tem de lidar com o aumento dos ruídos políticos desde a determinação da abertura de uma CPI para apurar as responsabilidades do governo no combate à covid-19. Para os analistas ouvidos pelo Broadcast, a percepção é de que o aumento dos ruídos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro deve atrapalhar o andamento de reformas no Congresso e aumentar o preço cobrado pelo Centrão pelo apoio ao governo. Dessa forma, aumentam os temores de que Bolsonaro sancione a matéria sem vetos, levando à frente um Orçamento considerado inexequível e aumentando o risco de impeachment.