Bolsa cai aos 101 mil pontos com mau humor dos investidores; dólar sobe a R$ 5,45

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, oscila no pregão desta quarta-feira, 12, mas tenta manter o patamar dos 101 mil pontos, em meio ao mau humor dos investidores com as perspectivas da política econômica brasileira depois da "debandada" no Ministério da Economia. O mercado observa ainda a abertura de nova sessão do Congresso para debater vetos presidenciais.

Às 16h22, o Ibovespa, principal índice do mercado de ações brasileiro, tinha queda de 0,73%, aos 101.420,41 pontos. Na mínimas, há pouco tempo atrás, o principal índice da B3 bateu os 100.697,78 pontos. Das 75 ações que o compõem, 9 somente estavam no azul - destaque para a alta de 1,99% da Vale e do ganho de 0,34% e 0,82% de Petrobrás ON e PN.

O mau humor também afetava os demais mercados domésticos. O temor dos investidores é que, a saída dos secretários Salim Mattar e Paulo Uebel, e a eventual derrubada do veto ao BPC, enfraqueçam ainda mais o teto de gastos, âncora fiscal do País.

Em relatório nesta tarde, o Bradesco estimou que há insuficiência potencial de cerca de R$ 15 bilhões para cumprimento do teto em 2021. Já o BBH acredita que a premissa fiscal está ficando difícil de se cumprir.

No horário de referência, às 16h23, o dólar à vista subia a R$ 5,4520, uma alta de quase 1%. Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado perto de R$ 5,63.

O debate fiscal também ganha destaque nos Estados Unidos, ainda que sem efeitos nos negócios intraday. Segundo o Tesouro americano, o déficit orçamentário avançou a US$ 2,8 trilhões de outubro de 2019 a julho de 2020, 224% superior ao de igual período do ano anterior, impulsionado pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus.

Nas Bolsas de Nova York, contudo, o otimismo segue, ainda na esteira da compra de lotes da potencial vacina da Moderna pelo governo americano. No horário acima, o Dow Jones subia 1,24%. o S&P 500 tinha ganho de 1,60% e o Nasdaq saltava 2,29%.