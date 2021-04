Bolsa sustenta 120 mil pontos mesmo após divulgação de relatório do Federal Reserve

O Ibovespa diminuiu a velocidade de alta na tarde desta quarta-feira, 14, após a divulgação do Livro Bege do Federal Reserve. Às 15h26, o principal índice da B3 estva em 120.509,82 pontos, alta de 0,95%.

O relatório do banco central americano, com resumo das perspectivas econômicas dos país, descreve que são esperados aumentos de preços contínuos no curto prazo.

Mais cedo, o Ibovespa havia se aproximado dos 121 mil pontos, patamar que não alcançava desde fevereiro. A valorização foi puxada principalmente pelas ações do setor financeiro e de empresas ligadas a commodities, favorecidas pelo dólar enfraquecido globalmente, inclusive ante o real.

A moeda americana está cotada nesta quarta a R$ 5,68, uma queda de 0,03%.

No cenário doméstico, o Estadão/Broadcast apurou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz a interlocutores que a proposta de tirar do teto de gastos R$ 18 bilhões em emendas para obras, incluída na minuta da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) em elaboração pelo governo, foi uma "variante que escapou do laboratório".

Guedes não desistiu da nova PEC para a renovação dos programas de combate aos efeitos da pandemia da covid-19 nas áreas de emprego, crédito e saúde. Mas o seu envio ao Congresso depende do acordo final com um "combo", que incluiria também uma mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e um projeto de lei (PLN) para resolver o impasse do Orçamento de 2021. Um acordo mais simples, porém, pode acabar sendo construído, admitem fontes.

Em tempo: o fluxo cambial brasileiro em abril ficou negativo em US$ 11 milhões, resultado de saídas líquidas de US$ 743 milhões no segmento financeiro e de ingressos de US$ 731 milhões. No ano, o fluxo total está positivo em US$ 8,711 bilhões.