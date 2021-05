Bolsa sobe 0,9% e dólar cai a R$ 5,26 enquanto mercado de Nova York acelera ganhos

O dólar ganha algum fôlego, mas ainda cai 0,8% perto do final do pregão desta sexta-feira, 14, ainda alinhado à tendência internacional de enfraquecimento da moeda americana. Já a Bolsa brasileira (B3) sustenta alta, embora os índices de Nova York operem perto das máximas do dia. Hoje, os investidores ficaram atentos aos discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

O presidente da distrital de Dallas do Fed, Robert Kaplan, voltou a argumentar que a instituição deve começar a discutir a diminuição do programa de compra de títulos públicos "em um futuro não muito distante", à medida que a economia registra "progressos substanciais em direção às metas de inflação".

O dirigente disse ainda que, no auge da crise, considerou essenciais as medidas de estímulos, com objetivo de apoiar a economia. No entanto, ele expressou preocupação com o que considera efeitos colaterais desse tipo de postura, entre eles o incentivo à tomada excessiva de risco e desequilíbrios no mercado imobiliário.

Às 16h28, o dólar à vista era cotado a R$ 5,2694, em baixa de 0,83%. O Dollar Index (DXY), que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de seis outras divisas fortes, como euro e libra, tinha baixa de 0,40%.

Na Bolsa, o Ibovespa registrava 121.796,58 pontos, em alta de 0,90%, depois de ter atingido máxima em 122,1 mil pontos pela manhã. Em Nova York, Dow Jones e S&P 500 sobem 1,16% e 1,60%, enquanto o Nasdaq avançava 2,38%. Por lá, o destaque fica por conta de ações de tecnologia, que se recuperam de perdas recentes.

No cenário doméstico, o Supremo Tribunal Federal (STF) já formou maioria a favor de dar mais tempo para que o governo Jair Bolsonaro adote as medidas necessárias para a realização do Censo. Até agora, foram totalizados seis votos para que o levantamento só seja executado em 2022. A discussão do tema está ocorrendo no plenário virtual da Corte, uma ferramenta digital que permite a análise de casos sem a necessidade de ministros se reunirem pessoalmente ou por videoconferência. O julgamento está previsto para ser encerrado às 23h59 desta sexta-feira.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou hoje a paralisação da produção da Coronavac, vacina contra a covid-19 do Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. A interrupção ocorre por falta de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA). O anúncio foi feito durante a entrega do último lote da primeira etapa do contrato de 46 milhões de doses da vacina para o Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.

A situação também vai impactar na previsão de entrega de doses para o mês de maio, de acordo com o instituto, o número seria de 12 milhões de doses, mas o repasse deve ser de pouco mais de 5 milhões. Segundo a gestão estadual, o cronograma de vacinação anunciado será cumprido, mas é possível que o ritmo seja desacelerado para que não ocorram interrupções.