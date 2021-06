Bolsa perde o fôlego com queda do mercado de Nova York; dólar cai 0,8%

Em semana de decisão de política monetária e com a perspectiva de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) vai começar a discutir a redução dos estímulos, os investidores do mercado acionário em Nova York mostram cautela, o que impacta diretamente nos negócios do mercado brasileiro. Nesta segunda-feira, 14, a Bolsa brasileira (B3) sobe 0,48%, enquanto o dólar diminuiu a queda ante o real.

Além do exterior, o mercado também perdeu força após a notícia de que a entrega das vacinas da Janssen vai atrasar. "Claro que isso fará falta, mas a vacinação está andando. É que piorou Nova York e aqui sentiu, depois de ter passado parte do pregão descolado", disse um operador.

Às 16h40, o Ibovespa subia 0,48%, aos 130.057,46 pontos, com as principais ações de bancos, como Itaú Unibanco recua 0,95% e Bradesco cede 0,59%, além de Vale ON, que também cai 0,38%. Em Nova York, o Dow Jones recuava 0,46% e o S&P 500 0,08% no contraponto ao Nasdaq, que subia 0,44%.

Ainda por lá, os retornos dos títulos do Tesouro americano (Treasuries) mantinham trajetória de alta, igualando há pouco as máximas no dia, no caso dos retornos de 10 e 30 anos, com a trajetória da inflação, um claro sinal de recuperação da economia dos EUA, em primeiro plano. Hoje, pesquisa de maio de 2021 divulgada pelo Fed de Nova York mostrou que a mediana das expectativas de inflação em um ano aumentou, passando de 3,4% em abril a 4,0% em maio.

A alta do mercado de renda fixa aumenta a pressão sobre o dólar, no entanto, a moeda ainda segue em queda em solo brasileiro, influenciada pela decisão do Banco Central sobre a política monetária do Brasil, que assim como nos EUA, também acontece nesta semana. No horário acima, ele recuava 0,85%, a R$ 5,0792.

Ainda sobre a pandemia, no Brasil, o secretário municipal de saúde Edson Aparecido disse que um sequenciamento genético de amostras do coronavírus coletadas em moradores da capital paulista mostrou que não há circulação da variante Delta na cidade. Também conhecida como cepa indiana, a variante pode ser até 40% mais transmissível que a variante Alfa, identificada inicialmente no Reino Unido.

Já um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostrou que os trabalhadores brasileiros com menor nível de instrução foram os mais prejudicados pelo choque provocado pela pandemia no mercado de trabalho, enquanto as famílias mais pobres são as mais afetadas pela alta da inflação.