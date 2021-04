Economia nos EUA puxa apetite ao risco, e ativos locais acompanham, apesar do Orçamento

O ambiente externo positivo permite um quarto dia consecutivo de valorização do Ibovespa nesta quinta-feira, 15, colocando em teste o patamar dos 121 mil pontos. O bom humor reflete a percepção de aceleração da retomada econômica americana. No entanto, o principal índice da B3 perdeu força e está em 120.460,21 pontos (+0,19%), em meio a renovados temores fiscais envolvendo o Orçamento e cautela com a nova diretoria da Petrobrás, diante de dúvidas de como será o perfil do novo comando.

Leia Também Quem é Joaquim Silva e Luna, indicado por Bolsonaro para a presidência da Petrobrás

O conselho de administração da Petrobrás foi convocado na quarta para uma reunião extraordinária, na sexta, às 10h, para aprovar a posse do novo presidente da empresa, o general Joaquim Silva e Luna, segundo fontes disseram ao Estadão/Broadcast.

Dólar

O dólar opera em baixa no mercado à vista, após já ter caído nas últimas duas sessões. A moeda americana está cotada a R$ 5,61 (-0,04%).

O ajuste é determinado pela desvalorização global do dólar em meio a novos indicadores dos EUA melhores que o esperado - como as vendas no varejo em março e os pedidos semanais de auxílio-desemprego -, que reforçam o otimismo com a retomada da economia do país.