Cenário externo segura Ibovespa nos 120 mil pontos

O pregão do Ibovespa desta sexta-feira,16, está sendo influenciado, em partes, por causa do bom humor com os dados da China. A avaliação geral é de que o país, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, está mesmo em retomada depois dos efeitos adversos da crise sanitária que contaminaram a atividade em 2020.

Às 15h03, o principal renovou a máxima do dia, aos 121.243,44 pontos (+ 0,45%).

No cenário interno, mesmo sem uma definição em relação ao Orçamento de 2021, especialistas ressaltam que o assunto não tem influenciado com força os negócios na Bolsa, à medida em que o quadro externo tem ajudado. Além disso, eles acreditam que a decisão do STF de anular as condenações da Lava Jato, o que torna o ex-presidente Luiz Inácio lula da Silva elegível, já estaria "precificada".

A sensação é de que o investidor tem postura mais cuidadosa a fim de passar o fim de semana com mais tranquilidade, aguardando novas informações, principalmente do cenário doméstico.

Dólar

O mercado de câmbio volta a ficar volátil, após três dias de quedas seguidas. O dólar renovou a mínima do dia às 14h47, cotado a R$ 5,5673 (-1,09%).

Para Vanei Nagem, responsável pela área de câmbio da Terra Investimentos, a queda frente o real é guiada pelo exterior, mas é bem limitada porque o mercado passa por uma realização, após três dias de perdas, diante do fim de semana e das incertezas sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro a respeito do Orçamento de 2021.