Bolsa se firma em alta de 0,8% na volta do feriado; dólar vai a R$ 5,41

Buscando se ajustar aos ganhos de títulos brasileiros no exterior, a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, se firma em alta na tarde desta quarta-feira, 17, aos 120 mil pontos, passando a renovar máximas na primeira sessão pós-feriado de carnaval, que fechou o mercado brasileiro por dois dias. No câmbio, o dólar sobe 0,8%.

Às 16h40, o Ibovespa subia 0,80%, aos 120.376,46 pontos, não muito distante da máxima, renovada nesta última hora aos 120.527,99 pontos (+0,92%). Destaque para o setor de commodities, ante o ganho de 2,78% em Petrobrás PN e de 3,16% na ON. Desempenho positivo também para as ações de siderurgia, com Usiminas em alta de 5,43%, de 3,03% para Gerdau PN e de 3,29% para CSN. Entre os bancos, o desempenho volta a ser misto, com Itaú PN em alta de 1,08% e Bradesco ON em baixa de 0,07%.

Já o dólar mantém o viés de alta, avançando 0,76%, a R$ 5,4184, enquanto o índice DXY, que contrapõe a moeda americana a referências como euro, iene e libra, mostra ganho de 0,48%, a 90,940. Em Nova York, Dow Jones sobe 0,17%, enquanto S&P 500 cai 0,23% e Nasdaq, 0,89% no horário acima.

No noticiário da última hora, a balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 413,8 milhões na segunda semana de fevereiro. De acordo com dados divulgados há pouco pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 3,945 bilhões e importações de US$ 3,531 bilhões.

Para o diretor executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, a diminuição global dos casos e mortes por covid-19 vista nas últimas semanas são resultado das medidas de segurança já conhecidas, como o distanciamento físico, e não dos programas de vacinação. Mesmo nos países que registraram altas concentrações de variantes supostamente mais infecciosas do sars-cov-2, como o Reino Unido, houve melhora do quadro de infecções nos últimos sete dias, indicando que as restrições também são eficazes contra as novas cepas, afirmou Ryan.