Com IOF e tensão externa elevada por conta da China, Bolsa tomba e dólar volta a bater R$ 5,30

A elevação temporária das alíquotas de IOF para operações de crédito como solução para bancar as despesas do programa Auxílio Brasil em 2021 e a tensão nos mercados internacionais impõem perdas aos ativos locais nesta sexta-feira, 17 - o último dia útil da semana, normalmente, já é de maior cautela.

Do exterior, a contribuição negativa vem principalmente da China, com os temores de desaceleração da economia agora reforçados pelos receios de colapso da gigante da construção chinesa Evergrande, uma das mais endividadas do mundo, com potencial de atingir em cheio exportadoras de commodities brasileiras. Como medida preventiva a um risco sistêmico no pior dos cenários, o Banco do Povo da China injetou nesta sexta 90 bilhões de yuans (cerca de US$ 14 bilhões) em recursos no sistema financeiro chinês.

No Brasil, a medida do governo, divulgada ontem à noite, pegou os investidores de surpresa e foi vista como sinal preocupante para o já cambaleante PIB. Além disso, há percepção de que tem viés eleitoral em meio à queda da popularidade do presidente Jair Bolsonaro - sua reprovação atingiu recorde de 53% segundo o Datafolha - e que o aumento do IOF pode se tornar permanente em 2022 se a reforma do Imposto de Renda fracassar no Senado.

Somados o IOF e lá fora, o Ibovespa mergulha e opera nos 111 mil pontos com poucas ações no azul, em baixa de cerca de 2% no começo da tarde. Com o temor sobre a Evergrande pesando sobre o minério de ferro, os papéis mais penalizados são os da Vale e de siderúrgicas.

A busca por segurança afeta todas as moedas emergentes ante o dólar, com o real em destaque pela pressão adicional dos riscos internos. A moeda americana volta a superar os R$ 5,30, chegando próximo dos R$ 5,35 nas máximas. O segmento de juros, na questão do IOF, tentou olhar o copo meio cheio, pelo lado fiscal, uma vez que a medida, de alguma forma, representa uma fonte de receitas para o programa e até poderia complementar a política monetária para esfriar a inflação. As taxas passaram boa parte da primeira etapa oscilando com viés de baixa, mas depois sucumbiram com a piora no humor externo, via dólar.

Em Nova York, as Bolsas operam no vermelho, dadas às incertezas sobre a retomada global e após um dado abaixo do esperado da confiança do consumidor dos Estados Unidos. Há ainda tendência à volatilidade diante do chamado quadruple witching, quando opções e futuros de ações vencem simultaneamente. O dólar e os juros dos Treasuries também mostraram volatilidade, mas avançavam no início da tarde, com investidores já se posicionando antes da decisão do Federal Reserve (Fed), na próxima quarta-feira.

Por volta de 13h30, o dólar era cotado a R$ 5,2947, uma alta de cerca de 0,5% em relação ao fechamento do dia anterior. No mesmo horário, o Ibovespa, principal índice do mercado de ações brasileiro, estava aos 111.262,14 pontos, queda de 2,23% em relação a quinta-feira, 16. Nas casas de câmbio, o dólar turismo é negociado próximo de R$ 5,55.