Bolsa sobe com vacina e China, mas ajustes, fluxo e incertezas deixam dólar volátil

O início da vacinação contra a covid-19 no Brasil e a recuperação econômica da China sustentam alta firme do Ibovespa, com volume inflado pelo vencimento de opções na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. O índice avança nos 122 mil pontos, superados ao fim da manhã, puxado pelas ações de commodities. Os papéis de empresas de turismo e aéreas também ajudam a sustentar os ganhos.

Já o dólar está instável, em meio à liquidez reduzida pelo feriado nos Estados Unidos. Após cair com ajustes técnicos e sinais de ingresso de recursos no País, virou em meio a declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a imunização e também com o fortalecimento da moeda no exterior. Agora, contudo, volta a oscilar em baixa. Os juros futuros se ajustam em queda com o início da vacinação.

No geral, os investidores estão na expectativa pela posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos e por indicações do Copom ao decidir os juros, ambos na quarta-feira. E levam em conta ponderações sobre o alcance da imunização no País. No exterior, as Bolsas europeias operam sem direção única e o petróleo ronda a estabilidade na falta da referência de Nova York. A crise política que ameaça o governo do premiê Giuseppe Conte da Itália, porém, leva o euro às mínimas em mais de um mês.