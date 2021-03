Bolsa cai 1,5% com forte recuo do petróleo no exterior; dólar é cotado a R$ 5,55

As ações da Petrobrás e Vale ampliaram o ritmo de queda há instantes e influenciam para baixo a Bolsa brasileira (B3) nesta quinta-feira, 18, que já perde a recém-conquistada marca dos 116 mil pontos. Os papéis da petroleira estatal seguiam reagindo à forte depreciação das cotações dos contratos futuros de petróleo que se aproxima dos 7% nesta etapa dos negócios. No câmbio, o dólar cai a R$ 5,55.

Contraponto a esse movimento, as ações do setor financeiro têm alta firme sob a perspectiva do encarecimento do crédito em ajuste à decisão do Copom em elevar a taxa Selic a 2,75% ao ano e já contratar mais uma alta de 0,75 ponto porcentual para o próximo encontro. Nessa mesma esteira, o real se valoriza em direção contrária a de outras moedas de pares emergentes que perdiam valor nesta última hora. Às 16h32 dólar à vista era negociado a R$ 5,5581, em baixa de 0,61%.

No mesmo horário, o Ibovespa caía 1,55%, aos 114.712,13 pontos. As ações ON e PN de Petrobrás recuam 3% e 3,41% cada. Em Nova York, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq perdiam 0,30%, 1,21% e 2,59% cada, também influenciados pela queda forte do petróleo no exterior. O barril do WTI para maio fechou em queda de 7,07%, pior resultado em seis meses, enquanto o Brent para mesmo mês cedeu 6,94%. O recuo da commodity tem a ver com o fortalecimento do dólar no exterior e preocupações a respeito da pandemia de coronavírus. Com a mesma cautela, as da Vale têm queda de 2,20%.

No noticiário local, a Secretaria Especial de Comunicação Social confirmou que o presidente Jair Bolsonaro deve ir pessoalmente ao Congresso Nacional nesta tarde entregar Medidas Provisórias (MPs) sobre a nova rodada do auxílio emergencial. O chefe do Executivo deve ir à sede do Legislativo às 17h.

Já no plano corporativo, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que não vê "nenhum evento adverso" ou receio para estatais sob a ótica de aberturas de capitais, a despeito do imbróglio recente envolvendo a Petrobras. Ele afirmou que a intenção do banco público é listar a Caixa Seguridade, holding de seguros do banco, e ainda fazer uma oferta de ações ordinárias do banco Pan (o ex-Panamericano). "Não estamos vendo nenhum evento adverso para estatal. Muito pelo contrário, entendo que há um interesse enorme [do mercado] em conhecer a Caixa Seguridade", disse Guimarães, em coletiva de imprensa, nesta tarde, para comentar os resultados de 2020.

E ainda, a diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou hoje pedido da Petrobras para anexação das concessões terrestres de Jandaia e Rio da Serra à área de concessão de Tangará, na bacia do Recôncavo, na Bahia, o que pode facilitar o desinvestimento dos ativos, que terão maior produtividade e economia na operação.